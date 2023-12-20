SON DAKİKA HABERİ: Üsküdar'da doğalgaz borusu patladı

Son dakika haberi! Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, doğalgaz borusuna zarar verdi.
Zarar gören borudan çıkan gazın parlaması sonucu oluşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu.
Olayın meydana geldiği sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi.
Öte yandan, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle gaz kesintisi yaşanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri