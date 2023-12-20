SON DAKİKA HABERİ: Üsküdar'da doğalgaz borusu patladı

SON DAKİKA HABERİ: Üsküdar Mehmet Akif mahallesi Çamlıca Yolu caddesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Üsküdar'da doğalgaz borusu patladı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, doğalgaz borusuna zarar verdi.

Zarar gören borudan çıkan gazın parlaması sonucu oluşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu.

Olayın meydana geldiği sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi.

Öte yandan, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle gaz kesintisi yaşanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...