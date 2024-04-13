SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Seçim Kurulu’ndan Kütahya kararı

Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin itirazlara ilişkin mesaisini sürdürüyor.



Kurul bugün 22 itirazı ele aldı.



İtirazlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kütahya Belediye başkanlığı için yapılan başvurusu da yer aldı.



YSK, itirazların tamamını reddetti.

Kütahya’daki seçimi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,69 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.



Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) adayı Alim Işık yüzde 29,25 oyla ikinci sırada tamamlamıştı.