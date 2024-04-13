SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Seçim Kurulu’ndan Kütahya kararı

SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerine ilişkin yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor. Kurul bugün 22 başvuruyu ele aldı. YSK, aralarında Kütahya Belediyesi seçimlerine ilişkin MHP tarafından yapılan başvurunun da bulunduğu itirazların tamamını reddetti.

SON DAKİKA HABERİ: Yüksek Seçim Kurulu’ndan Kütahya kararı
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Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu () 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin itirazlara ilişkin mesaisini sürdürüyor.

Kurul bugün 22 itirazı ele aldı.

İtirazlar arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Belediye başkanlığı için yapılan başvurusu da yer aldı.

YSK, itirazların tamamını reddetti.

Kütahya’daki seçimi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,69 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) adayı Alim Işık yüzde 29,25 oyla ikinci sırada tamamlamıştı.

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YSK’nin ret kararı verdiği başvurular şöyle:

Yozgat – Yeniköy

Isparta – Senirkent

Adıyaman – Besni

Batman – Sason

Batman – Gercüş

Erzincan – Refahiye

Balıkesir – Manyas

Balıkesir – İvrindi

Diyarbakır – Kayapınar

Mardin – Ömerli

Karaman – Ayrancı

Kahramanmaraş – Onikişubat

Hakkari – Şemdinli

Bayburt – Aydıntepe

Bitlis – Güroymak

Ordu – Akkuş

Ordu – Kabadüz

Iğdır – Tuzluca

Yozgat – Kadışehri

Kütahya – Emet

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