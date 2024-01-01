SON DAKİKA: Hakkari'de 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.54'te meydana gelen deprem yerin 9,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün de 30 dakika içinde 4,4, 3,5 ve 4,5 büyüklüğünde 3 deprem meydana gelmişti.
Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle geceyi dışarda geçirmişti.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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