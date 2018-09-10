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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açılacağı 17 Eylül Pazartesi yoğun trafiğe karşı önlem aldı.
İBB Meclisi, pazartesi günü toplu ulaşım hizmetinin 06.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz verilmesini kararlaştırdı.
Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacağı pazartesi günü, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla belirtilen saatlerde ücretsiz seyahat edebilecek.
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