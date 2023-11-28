SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merkezinde saat 04.32'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, sarsıntıyı şiddetli şekilde hissettikleri yorumunda bulundu.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?

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