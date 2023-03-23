SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan deprem, kısa süreli endişe yarattı.



AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Sezer, bölgedeki saha çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.



Kahramanmaraş'ta sabah saat 08.45'te merkez üssü Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Kentte saat 08.45 ile 13.00 arasında en büyüğü 4,2 olan 25'ten fazla sarsıntı kaydedildi.