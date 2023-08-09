SON DAKİKA: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.01'de kaydedilen sarsıntının yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Depremin ardından AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması başlattığı öğrenildi.

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