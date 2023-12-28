SON DAKİKA: Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 12.34'teki depremin derinliği 17,3 kilometre olarak kaydedildi. ,

Çevre ilçe ve illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok, incelemeler ise sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların saha çalışmalarına başladığını duyurdu.



An itibarıyla olumsuz bir durum olmadığını dile getiren Yerlikaya, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

VALİ YAZICI: İHBAR YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

