SON DAKİKA: Malatya'da 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilrine göre, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.46'da Battalgazi ilçesi merkezinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü ise 5,6 olarak ölçüldü.

5,2'lik depremin ardından saat 17.49'da 4,7; saat 18.54'te ise 3,5 büyüklüğünde üçüncü bir sarsıntı daha kayedildi.

Depremde şu ana kadar herhangi bir olumlsuzluk yaşanmadığı bildirildi.



BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.



Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.



AFAD: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR İHBAR YOK



Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, NTV yayınında, sarsıntı sonrası ilçede vatandaşlarda tedirginlik olduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ve hasar ybildirilmediğini kaydetti. Güder, vatandaşlardan hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunarak bir süre güvenli bir yerde kalmalarını önerdi.