SON DAKİKA: Malatya'da 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilrine göre, Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.46'da Battalgazi ilçesi merkezinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü ise 5,6 olarak ölçüldü.
5,2'lik depremin ardından saat 17.49'da 4,7; saat 18.54'te ise 3,5 büyüklüğünde üçüncü bir sarsıntı daha kayedildi.
Depremde şu ana kadar herhangi bir olumlsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.
Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
AFAD: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada da depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, NTV yayınında, sarsıntı sonrası ilçede vatandaşlarda tedirginlik olduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ve hasar ybildirilmediğini kaydetti. Güder, vatandaşlardan hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunarak bir süre güvenli bir yerde kalmalarını önerdi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem Kahramanmaraş, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın özellikle Afşin ve Elbistan ilçelerinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı.
Malatya depremleri sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Şu an için olumsuz bir ihbar gelmedi. Ekiplerimizle irtibat halindeyiz” dedi.
Adıyaman'da da deprem sonrası vatandaşların korku ve panikle sokağa çıktığı ve araçlarına binerek bölgeden ayrıldığı ve bu nedenle kentte trafik yoğunluğu oluştuğu öğrenildi.
AFAD'DAN ARTÇI DEPREM UYARISI
AFAD, artçı sarsıntılar konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz." denildi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
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