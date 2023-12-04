MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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