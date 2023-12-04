MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle… pic.twitter.com/rDDxnRPhKF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2023