SON DAKİKA: Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

"6 KİŞİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Osmaniye Düziçi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde, şu an itibarıyla, 6 vatandaşımızın olaydan psikolojik olarak etkilenmesi dışında bir sağlık sorunu yaşanmadığı tespit edilmiştir. Osmaniye halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah tüm afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar oluştu.

"BİR EVİN DUVARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU"



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Osmaniye'mizde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Sadece Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi." ifadesini kullandı.



Öte yandan deprem anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DEPREM ANINDA NE YAPMALI?