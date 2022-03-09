SON DAKİKA: Rus limanlarındaki gemiler en kısa zamanda Türkiye'ye gelecek

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarındaki Türk gemilerinin en kısa zamanda Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Akar, "En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Haberler 09.03.2022 - 12:01 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 12:05

SON DAKİKA: Rus limanlarındaki gemiler en kısa zamanda Türkiye'ye gelecek

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ticarret gemilerinin güvenliğini Rusya tarafı sağlayacak" açıklaması yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Akar, görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Yapıcı bir görüşme yaptık. Birinci önceliğimiz ateşkesin ve istikrarın sağlanması" dedi.

" olarak Ukrayna'da iki uçağımız var" diyen Akar bunların güvenliği üzerine de konuştuklarını söyledi. Akar, "Bilindiği üzere orada gemilerimiz var, onların da Türkiye'ye gönderilmesini ele aldık. Ticaret gemilerinin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak" diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...