İlişkili Haberler Akar, Sincar ve Karacak harekatını böyle takip etti

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TSK, Irak'ta Sincar ve Karacak dağlarına düzenlenen hava harekatına ilişkin detayları paylaştı. Düzenlenen harekatta 30'dan fazla hedefin imha edildiği açıkladı.

Sınıra 180 kilometre uzaklıktaki Karacak dağının vurulması, TSK'nın en uzak bölgeye gerçekleştirdiği hava harekatı oldu.

Karacak dağı da bu operasyonla ilk kez vuruldu. Harekata 20'den fazla savaş uçağı, İHA ve tanker uçak katıldı. Vurulan iki noktada Suriye'deki YPG noktalarına ikmal hattının üstünde bulunuyordu.

Harekat Fırat'ın Doğusu'na plannan olası bir operasyonun ön hazırlık aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler (solda) de eşlik etti.

Akar, "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" açıklamasını yaptı.

TSK, sivil halkın can güvenliğinin korunması için azami dikkat gösterildiğini belirtti.