SON DAKİKA: Son 1 haftada 61 terörist etkisiz hale getirildi

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Ülke genelinde 26 Mart-2 Nisan arasında düzenlenen terör operasyonlarında 61 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 385 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 206, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 19, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 853, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 13 zanlı gözaltına alındı.



Yapılan planlı operasyonlarda, bin 91'i terör suçları, 75'i düzensiz göç ve 3 bin 679'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 845 kişi yakalandı.



Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarda 40'ı ölü, 10'u sağ, 11'i teslim olmak üzere toplam 61 terörist etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde mavi kategoride yer alan Ferhat kod adlı Necmettin Kutum, turuncu kategoride yer alan Mahir kod adlı Cihan Kıt, gri kategoride yer alan Delila kod adlı Zeyne Miran, Baran kod adlı Haydar Gül ve Demhat kod adlı İsmail Özdemir ile sözde lider kadrodaki İran uyruklu Harun kod adlı terörist de bulunuyor. Bu teröristlerin, örgütün sözde üst düzey üyelerinden olduğu belirtildi.

Diyarbakır, Batman, Hakkari, Siirt, Adıyaman, Mardin, Tunceli, Osmaniye ve Bingöl'de yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 28 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.Güvenlik güçlerince 245 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 42 el bombası, aralarında 4 füzenin de yer aldığı 48'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 55 silah ile 4 bin 14 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 683 operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 1 ton 542 kilogram esrar, 403 kilogram eroin, 1,61 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 12,77 kilogram metamfetamin, 295 bin 985 adet uyuşturucu hap, bin 233 kök kenevir bitkisi, 423 bin 313 paket kaçak sigara ve yaklaşık 105 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.Ayrıca sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 635 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlarda 74 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 1,4 kilogram sentetik kannabinoid, 2,9 kilogram metamfetamin, 16 bin 276 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir bitkisi ile 64 tabanca ve tüfek ele geçirildi.FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışmada, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.Düzensiz göçle mücadele kapsamında 826'sı denizlerde olmak üzere 6 bin 176 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 75 kişi gözaltına alındı.​​Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 30 Mart'ta ülke genelinde eş zamanlı olarak 55 bin 369 personelin katılımıyla 7 bin 40 hassas noktada “Türkiye Güven Huzur-11” uygulaması gerçekleştirildi.