Son dakika haberi! Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD ile ilişkilerde yarattığı gerilim sürüyor. Türkiye, ABD'ye, "Bu konuda bir ortak komisyon kuralım F-35 savaş uçakları bu sistemden nasıl etkilenir bu komisyon değerlendirsin" demişti. ABD'nin Türkiye'nin ortak komisyon kurulsun teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde “çalışma grubu kurulması fikrinizi beğendim” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump son olarak çarşamba günü telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak çalışma grubu teklifini ABD Başkanı Trump'a bir kez daha iletmişti. Edinilen bilgiye göre, Trump o teklife ilk kez olumlu bir yanıt verdi.



ABD, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ile F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olmasına karşı çıkıyordu.



Gerekçe olarak da S-400 radarlarının F-35’lere ilişkin gizli bilgilere ulaşabileceği, bu sayede F-35’lerin radarda görünmemesini sağlayan sistemin Rusya tarafından kolaylıkla aşılabileceğini iddia ediyordu.

TRUMP "FİKRİNİZİ BEĞENDİM" DEDİ



Ankara, bu iddiaya cevap olarak S-400 sistemlerinin incelenmesi için ortak bir çalışma grubu kurulmasını teklif etti. Bugüne kadar teklife yanıt vermeyen Trump'ın, ilk kez “fikrinizi begendim” sözlerini kullandığı öğrenildi.

Trump’tan gelen bu olumlu sinyal sonrasında iki ülke arasında ortak çalışma grubu için temasların hızlanması bekleniyor.



Edinilen bilgiye göre teknik düzeyde yapılacak temasların olumlu sonuçlanmasının ardından heyetler oluşturulacak ve çalışmalar hız kazanacak.