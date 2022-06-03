SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberler - ntv.com.tr 03.06.2022 - 19:30 | Son Güncelleme : 03.06.2022 - 19:58

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 19.05'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 4,4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 12,64 kilometre olarak belirlendi.

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