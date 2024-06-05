SON DAKİKA: Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.37'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin derinliği 6.02 kilometre olarak ölçüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbarın gelmediği ve gelişmelerin ekiplerimizce takip edildiği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."