DEPREM SONRASI PANİK İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası panik

Son dakika haberi! (İSTANBUL HABER) Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere can kaybı yaşanmayan depremde 6 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un yaşanan depremin ardından açıklamalarda bulundu.

"Depremde can kaybı yok, 8 kişi hafif yaralı."

"Türkiye'de bir afet müdahale planı var."

"Tüm hizmet gruplarıyla depreme ilişkin çalışmış bulunmaktayız. "

"İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız.Tamamıyla ilgili hasar tespit çalışmaları yapılıyor."

"Silivri Devlet Hastanesi'ne ilişkin uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde."



"Bahçelievler'de iki binada tahliye söz konusu."

"Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklmaya göre 8 kişinin başvurduğu, 2'sinin kırıkları nedeniyle hastanede olduğu belirtildi."

"Altyapı, güvenlik bir enerjiyle ilgili herhangi bir sorun yaşandığı gözükmüyor."

"Özellikle barınma ihtiyacı hisseden vatandaşlarımız AFAD'a başvurabilirler. Beslenme ve barınma konusunda tüm hazırlığımız tamdır. Vatandaşa aynı anda cevap verilmektedir."

"İstanbul'daki kamu alanlarının yüzde 92'si aynı zamanda barınma alanıdır. Okulların spor tesislerinin iki amacı vardır, biri çocukların gelişmesi, diğeri acil durumlarda barınma olarak kullanılması içindir."

"Okulların yarın tatil edilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yarın okullar açık olacaktır."

BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Kurum, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu.



Bakan Kurum paylaşımında, şu bilgileri verdi:



"İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çevre illerden gelen ekiplerimizle Valiliğimiz koordinesinde AFAD ile hasar tespiti ve incelemelere süratle devam ediyoruz. Depremde can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile süreci yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah milletimizi her türlü afetlerden korusun."



KÖPRÜLERDE HASAR YOK



Depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hasar gördüğüne yönelik sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.



AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada da ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 110 kişilik ekip, hasar analizi için çalışma yürütüyor.



ARTÇI SARSINTILAR



Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Depremin ardından en büyükleri 4.1 ve 4.0 olan 34 artçı sarsıntı yaşandı.HABERE GİT

ERDOĞAN: AÇIKLAMALAR YANILTMASIN

ABD dönüşü depreme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem sonrası AFAD faaliyete geçmiştir. Bu tür zamanlarda çok açıklama yapan olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Bir kadın sosyal medyada köprüyü kullanmayın halatları koptu gibi densizlik yapmış. Bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Binalarda hafif hasar söz konusu" diye konuştu.HABERE GİT

Orta Marmara çukuru Silivri'nin tam karşısında bulunuyor.

AFAD'DAN SON AÇIKLAMA



AFAD İstanbul'daki depreme ilişkin yaptığı son açıklamada şunları kaydeti: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi. Avcılar’da bir minare yıkılırken Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edildi. İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor."



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklamada, "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, depremde can ya da mal kaybının yaşanmadığını; Avcılar'ın yanı sıra Sarıyer'de de bir caminin minaresinin yıkıldığını söyledi.HABERE GİT

22 TRAFO MERKEZİNDE KESİNTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezinde kesinti olduğunu 12 trafonun devreye alındığını kaydetti.

"BİR VATANDAŞIN BACAĞI KIRILDI"



Turan Hançerli Avcılar Belediye Başkanı da ilçede bir caminin minaresinin yıkıldığını başka hasar olmadığını söyledi. Hançerli, "Can kaybı yok ancak panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın bacağı kırıldı" dedi.

CAMİNİN MİNARESİ BÖYLE YIKILDI

VATANDAŞLARA UYARI



NTV'ye konuşan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Bu depremin artçıları olacaktır. Vatandaşlardan istediğimiz hasarlı binalara girmesinler" dedi. Teorikte deprem sonrası bir derece daha düşük (4.7-4.8) sarsıntılar meydana gelebileceğini söyleyen Nurlu, "Yaptığımız çalışmalarda depremin herhangi bir fayı tetikleyip tetiklemeyeceğini söylememiz söz konusu değil. Dedikodulara itibar etmeyelim. AFAD Başkanlığı'ndan gelecek açıklamaları dikkate alalım. Sürekli aktiviteyi izlemekteyiz" diye konuştu. Nurlu, şöyle devam etti: Biz deprem ülkesiyiz. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Önce birey olarak hazırlanmalıyız. Sakin olalım panik yapmayalım en önemli konu bu.



"YER KABUĞUNU KIRABİLECEK GÜÇTE"



NTV'ye konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise şunları söyledi:



"Bir hasar bilgisi yok. Ancak bu 5.8 yer kabuğunu kırabilecek büyüklükte enerji oluşturabilecek bir deprem. Bu çerçevede hasar oluşmuş olabilir. Hasarlı binalara girilmemeli. Önümüzdeki haftalarda 4 ve üzeri büyüklüğünde artçılar olabilir. Bu işin şakası yok, depreme hazır olmalıyız. 1999 öncesi binaların neredeyse tamamı riskli. Deprem yönetmeliğine göre yapılmadı."



Bir okulda konuşma yaparken depremin meydana geldiğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyuyoruz. Şüpheli binalarda ekiplerimiz giderek inceleme yapılacak" diye konuştu.

"FAYDALI BİR DEPREM OLABİLİR"



NTV canlı yayınına telefonla katılan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr Haluk Sucuoğlu, depremin bağımsız bir deprem olabileceğini söyledi. Sucuoğlu, "5.8 daha ciddi, 4.6'lık deprem gibi değil. Orta şiddetli bir deprem sınıfına girmiş oluyor. Öncü olup olmadığı bilinmiyor. Faydalı bir deprem olarak görülebilir. Ama bu İstanbul'da beklenen 7 büyüklüğündeki depremin şiddetini azaltmaz" diye konuştu.VİDEOYA GİT

"ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR"

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sinan Özeren, şunları kaydetti:



"Burada çok az deprem oluyor. Kilitli bir segmentin üzerinde bu depremler oluyorsa özellikle en ucunda oluyorsa son derece endişe verici bir durum. Endile etmek değil bir şeyler yapmak gerekir. Zaman kaybedilmeksizin devlet kurumları tarafından finanse edilerek bir şeyler yapılmalı."VİDEOYA GİT

ÖNCESİNDE DE SARSINTILAR OLDU



Aynı bölgede önceki gün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Marmara Denizi'nde gün içinde de saat 12.00'de 2.9; 10.52'de 2.1, 10.32'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?