SON DAKİKA: Kaş açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 28,43 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Kaş açıklarında dün gece saatlerinde de 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştı.

SON DAKİKA: Kaş açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

'dan  deprem açıklaması geldi.

’nın Kaş ilçesi açıklarında, Akdeniz’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 09.37’de meydana gelen sarsıntının 28,43 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Kaş ilçesi açıklarında dün gece de bir deprem meydana gelmişti. AFAD bu depremin de 3,9 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

ANINDA NE YAPMALI?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...