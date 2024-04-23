SON DAKİKA: Kaş açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında, Akdeniz’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 09.37’de meydana gelen sarsıntının 28,43 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.



Kaş ilçesi açıklarında dün gece de bir deprem meydana gelmişti. AFAD bu depremin de 3,9 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.