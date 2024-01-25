SON DAKİKA: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 deprem oldu.



Saat 16.04'te gerçekleşen deprem 13.93 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı birçok ilde hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum olmadığını dile getirdi.



Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI: VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKMIŞ DURUMDA



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de NTV canlı yayınında “Depremi hissedince kesinlikle 5’in üzerinde bir deprem dedik. Şu an arkadaşlarımız, tüm mahallelerimizle irtibat kurmaya çalışıyorlar.” dedi. Başkan Güder, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.



Bölgedeki vatandaşların evlerinden dışarı çıktığını söyleyen Başkan Güder, “Biz şu an arkadaşlarla teyakkuz halindeyiz.” ifadesini kullandı.



Battalgazi’de 6 Şubat deprem felaketinde ağır ve orta hasar alan binaların kullanılmadığını söyleyen Güder, “Şu ana kadar yıkımla ilgili bir bilgi ulaşmış değil.” dedi.

AFAD: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR



AFAD'dan yapılan açıklamada da herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı ifade edilirken "Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir." denildi.

BAKAN KOCA: 2 UMKE TİMİ GÖREV BAŞINDA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekiplerin olusuz çağrı almadıklarını belirtti. Koca, "Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında." dedi.

OKAN TÜYSÜZ: YENİ BİR DEPREM

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi.



"Yeni bir deprem." diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda." ifalerini kullandı.



Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı.