SON DAKİKA: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu.

VALİ YAZICI: OLUMSUZLUK İHBARI YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar 112, jandarma veya emniyetimize ulaşan olumsuzluk ihbarı yok. Tarama faaliyetlerimize devam ediyoruz." diye konuştu.



OKAN TÜYSÜZ: AKTİVİTE BİR HAFTADIR SÜRÜYOR

NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bir süredir Malatya Yeşilyurt ve Doğanşehir arasında sismik aktivite olduğundan söz etti. Bu aktivitenin sürdüğünü de ifade eden Tüysüz, bölgede büyük bir deprem beklemediklerinin altını çizdi.



Tüysüz, "Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgeye gerilim yüklendi. Malatya'da olan aktivite de bir haftayı aşkındır sürüyor. Daha büyük bir deprem olacağını zannetmiyorum. Hasar görmüş yapılara girmemek yerinde olacaktır." dedi.