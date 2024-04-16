Son depremler 16 Nisan: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son deprem haberlerine gün içerisine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntlar nedeniyle panik olan vatandaşlar, 16 Nisan tarihli depremleri inceliyor. AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini derledik.

Son depremler 16 Nisan: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, " mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 165 Nisan tarihli güncel listesi.

AKDENİZ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Mavikent açıklarında meydana gelen 18.5 derinliğinde gerçekleşen sarsıntının saati 11.13 olarak açıklandı. 

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