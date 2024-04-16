Son depremler 16 Nisan: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 165 Nisan tarihli güncel son depremler listesi.

AKDENİZ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Antalya Mavikent açıklarında meydana gelen 18.5 derinliğinde gerçekleşen sarsıntının saati 11.13 olarak açıklandı.