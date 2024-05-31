Son depremler (31 Mayıs): Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar ardından vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisini öğrenmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri takip ediyor. 31 Mayıs tarihinde meydana gelen depremler, AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

ÇANAKKALE'DE DEPREM

Saat 09:32'ta Çanakkale'de 3.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD depremin derinliğini ise 17.7 olarak açıklandı.