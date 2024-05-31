Son depremler (31 Mayıs): Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor. Peki, bugün hangi şehirlerde, kaç şiddetinde deprem oldu_

Son depremler (31 Mayıs): Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sarsıntılar ardından vatandaşlar, merkez üssü ve şiddet bilgisini öğrenmek için (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından paylaşılan verileri takip ediyor. 31 Mayıs tarihinde meydana gelen depremler, AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.

ÇANAKKALE'DE DEPREM

Saat 09:32'ta Çanakkale'de 3.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD depremin derinliğini ise 17.7 olarak açıklandı. 

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