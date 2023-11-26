SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 26-27 Kasım son depremler

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 26 Kasım Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün itibarıyla meydana gelen sarsıntı ve depremleri yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 26-27 Kasım son depremler

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 26 Kasım tarihli güncel depremler listesi...

GÜNCEL AFAD VERİLERİ

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor.

Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 26 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte gün içinde meydana gelen depremlerin listesi:

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