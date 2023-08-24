Sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç kurtarıldı

Olay yerine getirilen iş makinelerinin yardımıyla Yamaç’ın düştüğü sondaj kuyusunun yan tarafında çukur kazıldı. Sondaj kuyusunun daha derin ve dar olması nedeniyle hassas çalışma yürüten ekipler, içeriye ışık tutarak, Yamaç ile konuştu. Zaman zaman sondaj kuyusunun başına gelen Fatma Metin de "Yamaç, annem, aşkım dayan, abiler geliyor seni alacaklar" diye seslenerek, oğluna moral verdi. Ekipler, havasızlık sorunu yaşanmaması için kuyuya oksijen takviyesi yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı.



4 SAATTE KURTARILDI



Sondaj kuyusunun yanında açılan çukuru adım adım genişleten ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonunda Yamaç'a ulaştı. Bulunduğu yerden ekipler tarafından alınan Yamaç, iş makinesinin kepçesiyle yukarı çıkartıldı. Fatma Metin, kurtarılan oğlunu kucağına alarak sevinç gözyaşları döktü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalvaç Metin, ambulansla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarını, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy da izledi.