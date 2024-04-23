Sopalı ve biber gazlı park yeri kavgası

Özdamar da aracından aldığı sopa ile Dilara K. ve Pınar K.'ye vurdu, biber gazını da Güven K.'ye sıktı. Bunun üzerine araçla gelen ve akraba oldukları öğrenilen Takin A., Ferdi A. ve Erdi A. da sopalar ile kavgaya dahil oldu.



Özdamar’ı sopayla yaralayan şüpheliler, aracının da camlarını kırdı. Hastaneye kaldırılan Yasemin Özdamar'ın başına dikiş atılırken kavga kameraya yansıdı.

6 GÖZALTI



Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü savcılık talimatı ile Ferdi A. ile Erdi A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.