Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in işyerini kurşunlattığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınında gözaltına alınan Ronay’la birlikte, işyerini kurşunladığı belirlenen 5 kişi daha yakalandı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci silahlı saldırı

Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci silahlı saldırı

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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay gözaltına alındı. Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in işyerini kurşunlattırmakla suçlanıyor.

polisi geçen günlerde gerçekleşen kurşunlama olayının ardından başlattığı inceleme sonunda bu sabah saatlerinde harekete geçti. Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleşen şafak baskınlarında, Ronay’la birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı - 1 Sosyal medya fenomeni Ece Ronay

KURŞUNLAMA OLAYLARIYLA GÜNDEMDE

Ece Ronay, bir süredir kurşunlama olaylarıyla gündeme geliyor. Ronay’ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçen günlerde kurşunlanmıştı.

Silahlı saldırıların ardından açıklama yapan Ronay, “Birileri beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor.” demişti.

 Silahlı saldırıların ardından açıklama yapan Ronay, “Birileri beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor.” demişti.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı - 2 Şüphelilerin adreslerine şafak vakti, özel harekat polisleriyle baskın düzenlendi
Ece Ronay kimdir? Şarkıcı Ece Ronay kaç yaşında ve nereli?

Ece Ronay kimdir? Şarkıcı Ece Ronay kaç yaşında ve nereli?

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ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.

İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.

"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube’da 831 bin, Instagram’da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.

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