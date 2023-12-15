Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay gözaltına alındı. Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in işyerini kurşunlattırmakla suçlanıyor.
İstanbul polisi geçen günlerde gerçekleşen kurşunlama olayının ardından başlattığı inceleme sonunda bu sabah saatlerinde harekete geçti. Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleşen şafak baskınlarında, Ronay’la birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 adet fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
KURŞUNLAMA OLAYLARIYLA GÜNDEMDE
Fenomen Ece Ronay, bir süredir kurşunlama olaylarıyla gündeme geliyor. Ronay’ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçen günlerde kurşunlanmıştı.
Silahlı saldırıların ardından açıklama yapan Ronay, “Birileri beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor.” demişti.
Silahlı saldırıların ardından açıklama yapan Ronay, “Birileri beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor.” demişti.
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunudur.
İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla adını duyuran sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.
"Karpuz" şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.
Karamela ile 8.4 milyon, Karpuz ile 76 milyon, Şiki Şiki ile 84 milyon ve Baba Yorgun ile 43 milyon izlenme rakamlarına ulaşan Ronay Youtube’da 831 bin, Instagram’da 1.5 milyon takipçi sayısına sahip.
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