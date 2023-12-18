Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt sorgusu | Savcılık adli kontrol talep etti

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Ronay’la birlikte 5 kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Ece Ronay dahil 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilirken, 18 yaşından küçük olan diğer şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na getirildi.



Ronay’ın yaklaşık 1 saat süren savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Ronay, “mala zarar verme” suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.



Şüpheli Berat E. “Silahla tehdit” suçundan adli kontrol talebiyle, diğer 3 şüpheli Mehmet Sedat A., Serhat G. ve Uğur E. ise, silahla tehdit, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.



Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nda olan şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.