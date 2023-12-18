Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt sorgusu | Savcılık adli kontrol talep etti

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşine ait iş yerinin kurşunlatılması olayıyla ilgili olarak gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Ronay, suçlamalar reddetti. Savcılık, Ronay ve Berat E. hakkında adli kontrol talep ederken, Ronay’la birlikte gözaltına alınan 3 kişinin tutuklanması istendi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt sorgusu | Savcılık adli kontrol talep etti
Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın telefonu inceleniyor

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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’in iş yerini kurşunlattırmaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Ronay’la birlikte 5 kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Ece Ronay dahil 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilirken, 18 yaşından küçük olan diğer şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na getirildi.

Ronay’ın yaklaşık 1 saat süren savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Ronay, “mala zarar verme” suçundan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Şüpheli Berat E. “Silahla tehdit” suçundan adli kontrol talebiyle, diğer 3 şüpheli Mehmet Sedat A., Serhat G. ve Uğur E. ise, silahla tehdit, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’nda olan şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt sorgusu | Savcılık adli kontrol talep etti - 1 Ronay ve gözaltındaki diğer isimlerin adreslerine özel harekat destekli operasyon düzenlenmişti

RONAY SUÇLAMALARI REDDETTİ

İş yerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay’ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a örgüt sorgusu | Savcılık adli kontrol talep etti - 2 Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?

Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir’nin iş yerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ronay’la birlikte, Bilir’in iş yerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalanmıştı.

Ece Ronay’a ait cep telefonları, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki uzman ekipler tarafından inceleme altına alınmıştı.

Ronay ile tetiği çeken şüphelilerin bağlantısı araştırılıyor.

Aralık ayı başında da Ece Ronay’ın Kocaeli Gebze ve İstanbul Kadıköy’deki güzellik merkezlerine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Emniyete başvuran Ronay, saldırılarla ilgili şikayetçi olmuştu.

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