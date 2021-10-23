Sosyal medya hesabını çalıp, 150 bin liralık vurgun yaptılar

Van'da dolandırıcılar, sosyal medya hesabını ele geçirdikleri kadının takipçilerinden 150 bin liralık vurgun yaptılar.



İş insanı ve mimar Hicran İsaoğlu'nun geçen hafta cumartesi günü sosyal medya hesabı çalındı. Hesaptan bahis sitesini öven ve "Ben para kazandım, siz de kazanabilirsiniz' paylaşımları yapılarak, takipçilerden para istendi.

Bu paylaşımlara inanan bazı takipçiler, dolandırıcılara toplamda 150 bin lira kaptırdı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan İsaoğlu, sosyal medya hesaplarından bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.



Kentte birçok sektörde iş yaptığını belirten İsaoğlu, "Sosyal medya hesabımdan hakkımda şikayet olduğuna dair mesaj aldım ve ardından gelen linki tıkladığımda hesabımı ele geçirdiler. Daha sonra benim sayfamdaki kişilere benim adımdan mesajlar gönderilmeye başlandı. Bu mesajlara itibar eden kişiler, ben olduğumu düşünerek para göndermişler.

"DEKONTLARI VAR"

Son mağdur olan kişi ise 83 bin lira para kaptırdı, ellerinde dekontları var. Kimse kazandığı parayı sosyal medyadan paylaşmaz. Para kaptıran kişilerden birinin durumu çok kötü ve çok borcu varmış. Bunlar intihara kadar sürüklenen olaylar. Nasıl halen itibar ediliyor anlayamıyorum ve halen sayfamdan insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Bence bu konuda önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.