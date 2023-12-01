Sosyal medya Tiktok'taki "Donsuz Kelly" ismiyle yapılan paylaşımları konuşuyor

Giydiği gecelikle kamera karşısına geçip ilginç figürler sergileyen kadın; "20-25 yaşlarında dolgun maaşlı, arabası olan, evi olan bir sevgili arıyorum. Maaşı en az 10 bin olsun, benim masraflarımı karşılayabilecek bir sevgili arıyorum" ifadelerini kullandı.