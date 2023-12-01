Sosyal medya Tiktok'taki "Donsuz Kelly" ismiyle yapılan paylaşımları konuşuyor

Sosyal medya platformu TikTok'ta, para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı iddiasıyla gözaltına alınan "Laz Kızı" isimli hesabın sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerin yankısı sürerken benzeri bir vaka daha yaşandı. “Donsuz Kelly” hesabıyla profil açan kadının TikTok’ta yaptığı müstehcen yayın kısa sürede yayıldı.
Giydiği gecelikle kamera karşısına geçip ilginç figürler sergileyen kadın; "20-25 yaşlarında dolgun maaşlı, arabası olan, evi olan bir sevgili arıyorum. Maaşı en az 10 bin olsun, benim masraflarımı karşılayabilecek bir sevgili arıyorum" ifadelerini kullandı.
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