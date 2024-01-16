Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden sanığa tahliye

İstanbul Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık tahliye edildi.

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden sanığa tahliye
10 Kasım'da Atatürk'e hakaret eden sanık: Sinirlenip videoyu çektim

10 Kasım'da Atatürk'e hakaret eden sanık: Sinirlenip videoyu çektim

Haberi Görüntüle

Sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal 'e hakaret içerikli video paylaşmakla suçlanan Ahmet B., hakim karşısına çıktı

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

SANIĞIN 4,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYOR

Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...