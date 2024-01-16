Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden sanığa tahliye

Sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşmakla suçlanan Ahmet B., hakim karşısına çıktı



Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

SANIĞIN 4,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYOR



Gayrettepe'deki bir camide görevli imamın 10 Kasım'daki ölüm yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.



Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı'ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.



İddianamede, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

