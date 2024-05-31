Sosyal medyada konumunu paylaştı, saldırıya uğradı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Adana’da yemek yediği restorandan fotoğraf paylaşan bir kişi, düşmanlarının saldırısına uğradı.



Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’ndeki restoranda 9 Ekim 2023’te buluşan Oğuzhan Doğan ile arkadaşı Musa Denizhan yemek yerken, motosikletle gelen Mete Dönmez ile İbrahim Demir Yarıkkaya iş yerine tabancayla ateş açıp kaçtı.



Silahtan çıkan kurşunlar, Doğan’ın başına, Denizhan’ın kulağına, restoran çalışanı Mahmut Bayram’ın ise bacağına isabet etti.



Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Oğuzhan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Saldırganlar Dönmez ve Yarıkkaya ile azmettirdiği iddia edilen Mehmet Keskin, olaydan sonra yakalanıp tutuklandı.



Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında azmettirme, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından iddianame hazırladı.



Savcı, sanıkların müebbet ve 50’şer yıl hapis cezaları ile cezalandırılmalarını talep etti.

SALDIRININ NEDENİ SARKINTILIK



İddianamede, saldırının sanık Mehmet Keskin’in Mete Dönmez’i azmettirmesiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Mehmet Keskin’in bir eğlence mekanında kız arkadaşına olayda yaralanan Musa Denizhan’ın sarkıntılık yaptığı iddiasıyla taraflar arasında husumet oluştuğu vurgulandı.



Olay tarihinde Denizhan’ın, arkadaşı Oğuzhan Doğan ile gittikleri restoranda fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştığı, şüpheli Mehmet Keskin’in de bu durumu gördüğü, fotoğraftaki Musa Denizhan’ın resmini daire içine alıp bir suretini Mete Dönmez’e gönderdiği, “Bunun ayağına sık.” dediği ifade edilen iddianamede, Dönmez’in yanına arkadaşı İbrahim Demir Yarıkkaya’yı da alarak motosikletle restorana gittikleri, motosiklet üzerinden Musa Denizhan’ın oturduğu masaya doğru uzaktan 4-5 el ateş edip kaçtıkları kaydedildi.



WHATSAPP SES KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ



WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar ve ses kayıtlarında da Mete Dönmez’in “Ayağına mı artık kafasına mı bilmiyorum.” dediği, Mehmet Keskin’in de “Ayağına bak bir tane kesin, arkadan yaklaş dikkatli ol, aşırı derecede dikkatli ol adamın üzerinde silah var, ayağına sık hızlı şekilde olay yerinden uzaklaş arkandan sıkabilir.” şeklinde ses kaydı gönderdiği, Mete Dönmez’in de cevaben “Tamam reis.” diye yazdığının görüldüğü kaydedildi.



Saldırıda yaralanan Musa Denizhan, ifadesinde, arkadaşı Oğuzhan ile restoranda oturduklarını, bulunduğu yerde fotoğraf çekip durum paylaştıklarını, bir süre sonra da motosiklet üzerinde yüzleri kapalı 2 kişinin gelerek ateş ettiğini söyledi.