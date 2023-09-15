Sosyal medyada tepki çeken İstiklal Marşı paylaşımına tutuklama

Bir sosyal medya kullanıcısı okula giden çocuğunun İstiklal Marşı okuduktan sonraki anlarını cep telefonu ile kayıt altına alıp üzerine bir not ile Arapça marş koydu.



Paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.



Yapılan çalışmalarda videonun Suriyeli M.E. isimli kişiye ait sosyal medya hesabından paylaşıldığı tespit edildi.

VİDEONUN ÇEKİLDİĞİ OKULDA GÖZALTINA ALINDI



Şüpheliyle ilgili çalışma yapan ekipler, söz konusu paylaşımı M.E.’nin eşi olan R.K. tarafından paylaşıldığını belirledi. M.E., ile eşi R.K. dün Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi’nde paylaşımın yapıldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI



Gözaltına alınan M.E. ve R.K. isimli şüpheliler hakkında “Devletin Egemenliğini Aşağılama” suçundan adli işlem başlatılırken, paylaşımı yapan R.K. bugün adliyeye sevk edildi. R.K., “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alalen Tahrik Etme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.