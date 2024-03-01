Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı

Erzincan'da, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yaptığı öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada,  Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, platformlarında terör örgütü propagandası yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Sanal devriye gerçekleştiren ekipler, DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen Ç.Ö’yü operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö, mahkemece tutuklandı.

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