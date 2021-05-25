Soylu'dan, Bahçeli'ye: Bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

SON DAKİKA HABERİ: Süleyman Soylu, "Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" açıklamasında bulundu.

25.05.2021 - 13:49 | Son Güncelleme : 25.05.2021 - 14:05

Soylu'dan, Bahçeli'ye: Bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

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Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bu kiralık çevrelere destek vermektir" dedi.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Süleyman Soylu, "Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

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