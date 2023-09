Kurumun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber sitelerinde "Et ve Süt Kurumunun Sözleşmeli Besicilik Projesi kapsamında ESK ile sözleşmesini iptal eden üreticilerin Kuruma 30 bin TL ceza ödediği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



"HİÇBİR ÜRETİCİMİZE HERHANGİ BİR CEZAİ İŞLEM UYGULANMAMIŞTIR"



Açıklamada, "Et ve Süt Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl uygulamaya başlayan, maliyete dayalı fiyat politikası esas alınan Sözleşmeli Besicilik Projesinde üreticilere alım ve fiyat garantisi sunularak mutlak kârlılık hedeflenmektedir. Üreticilerimize kurumla yaptığı sözleşmeden cayma hakkı tanıyan proje kapsamında, piyasa fiyatlarını daha avantajlı bularak sözleşmesini iptal ettiren hiçbir üreticimize bugüne kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmamıştır. Et ve Süt Kurumu regülasyon görevi kapsamında üreticilerimizin ve tüketicilerimizin menfaatlerini korumaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.