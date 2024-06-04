SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturması: Dua kodlamasıyla sınav sorularını dağıtmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturmasına ilişkin yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada dua kodlaması ile soruların sınav öncesi dağıtıldığı ortaya çıktı.

SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturması: Dua kodlamasıyla sınav sorularını dağıtmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

FETÖ'nün "çalışma evleri"ne yönelik yapılan araştırmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" yazışma içeriklerinde genel olarak dua kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin de konuşulup belirlendiği anlaşıldı.

Soruların dağıtımında ise dikkati çekmemesi için üniversitelerden mezuniyet derecelerine göre yüksek ya da düşük puan alınacak şekilde soruların dağıtımına dikkat edildiği belirlendi.

38 GÖZALTI

Bunun üzerine sınava giren kişilerin cevap kağıtlarına ilişkin olağandışılık raporunda adı geçen 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere 38 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

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