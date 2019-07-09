Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Dumlupınar Mahallesi'nde 4 katlı binanın ikinci katından duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çabasıyla diğer katlara ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.



Daha sonra polis ve itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen evde incelemede bulundu.



Yangının evin yatak odasından başladığı ve tavandaki spot lamba tesisatının elektrik kontağına neden olduğu tahmin ediliyor.

