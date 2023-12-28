Stajyer maaşı ne kadar olacak? 2024 lise ve üniversite stajyer öğrenci maaşı

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Peki, stajyer maaşı ne kadar olacak?

Stajyer maaşı ne kadar olacak? 2024 lise ve üniversite stajyer öğrenci maaşı

Asgari ücretin, 2024'te brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş,net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak itibarıyla değişiklik yaşanacak. İşte, 2024 lise ve üniversite stajyer maaşı...

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni artış oranı kadar yükselecek.

Bu rakam, 2024 yılı için belirlenen net asgari ücretin yüzde 30'una denk gelen 5 bin 10 lira olacak.

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