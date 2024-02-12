Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk tanıtım

Yandaki Oda, sürpriz bir evlilik yapan ünlü bir iş insanı Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile sunucu Verda Yaldız’ın (Şevval Sam) aileleriyle aynı evde yaşamasıyla başlayan olayları konu alacak.



Merakla beklenen yeni dizi "Yandaki Oda", yakında Star’da…



İŞTE YANDAKİ ODA DİZİSİNİN İLK TANITIMI

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