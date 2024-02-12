Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda'dan ilk tanıtım

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı’nın oturduğu "Yandaki Oda" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Senaryosunu Mehmet Barış Günger, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı "Yandaki Oda"nın başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk ve Nazan Kesal paylaşıyor.
Dizide ayrıca Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş ve Melek Baykal rol alıyor.
Yandaki Oda, sürpriz bir evlilik yapan ünlü bir iş insanı Fikret Alabey (Caner Cindoruk) ile sunucu Verda Yaldız’ın (Şevval Sam) aileleriyle aynı evde yaşamasıyla başlayan olayları konu alacak.
Merakla beklenen yeni dizi "Yandaki Oda", yakında Star’da…
İŞTE YANDAKİ ODA DİZİSİNİN İLK TANITIMI
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