Starlink uyduları İstanbul semalarında

Elon Musk'a ait starlink uyduları akşam saatlerinde İstanbul'un farklı yerlerinden net bir şekilde görülebildi.

Starlink Uyduları sadece İstanbul'da değil Ankara, Bursa, Konya ve Adana gibi şehirlerden de takip edildi.



Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.



Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş ve onlarcası uzaya gönderilmişti.



NASA: GÖRDÜĞÜNÜZ UFO DEĞİL, STARLİNK UYDULARI

NASA, Starlink uydularına ilişkin, "Gökyüzünde gördüğünüz çizgi halinde hareket eden ışıklar UFO değil. SpaceX'in Starlink uyduları. FCC, SpaceX'in uydu internet projesi için 1 milyon küçük uydu göndermesine onay verdi. Panik yapmayın, keyfini çıkarın." paylaşımında bulundu.