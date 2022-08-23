Stayso The House Hotel, turizm sektörüne Türkiye’nin ilk antiviral otelini kazandırdı!

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizm, küresel salgının getirdiği üst düzey hijyen beklentilerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Güvenli Turizm Sertifikası’nın kriterlerini sağlayarak karşılık verdi. Bakanlık, Güvenli Turizm Sertifikası’nı bu senenin sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikası’na dönüştürmek üzere çalışmalar yürütüyor. Oteller ise üst düzey teknolojileri kullanarak virüslerle mücadele ediyor.

Haberler - ntv.com.tr 23.08.2022 - 09:41

Stayso The House Hotel, turizm sektörüne Türkiye’nin ilk antiviral otelini kazandırdı!

Pandemide yükselen hijyen hassasiyeti, otelleri üst düzey önlemler almaya itti. Güvenli Sertifikası edinebilmek için gerekli kriterleri sağlayan oteller, bununla da yetinmeyerek ileri teknolojilerle %100 hijyen sağlamanın izini sürüyor.

Restoran, konaklama, co-working ve yeme içme alanlarının iç içe geçtiği İstanbul’un Haliç kıyısında bulunan, karma kullanım tesisi ile dikkat çeken Stayso The House Hotel, Temmuz’dan bu yana faaliyet gösteriyor. Havalandırma sistemlerine entegre ettiği Vironence sistemiyle turizm sektörüne ’nin ilk ve tek antiviral virüssüz otelini kazandırdı. Bir diğer virüs öldürücü teknoloji olan Laminer Flow antivirüs teknolojisiyle de güvenli konaklama deneyimini yeniden tanımlıyor.

VİRÜSLERİ YOK ETMEDE %99,8 BAŞARILI

Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve virüsleri yok etmede %99,8 başarı oranına sahip Vironance sistemi ise Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar-Ge Laboratuvarı’nda yapılan testlerden başarıyla geçerek akredite raporu aldı. Amerika merkezli Weill Cornell Medical College da sisteme onay raporu verdi. Vironence sistemine ek olarak, Stayso The House Hotel hastanelerde kullanılan ve tavandan üfleme, zeminden emiş yöntemiyle çalışan Laminer Flow teknolojisine tüm oda ve ortak alanlarında yer veriyor. Havadaki partikül ve damlacıklara yapışarak, yere inme eğiliminde olan virüsler, tekrar havaya kaldırılmadan zemin kotundan yakalanıp dışarı atılıyor.

TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Stayso The House Hotel, İstanbul’un tarihiyle iç içe konumu ve farklı konseptleri bir araya getiren hizmet modeliyle Türk misafirperverliğine yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. 45 odalı lüks butik otelde misafirlere co-working alanında konforlu bir çalışma ortamı sunuluyor. Şehrin tarihi bölgelerine, iş ve alışveriş merkezlerine yakın konumuyla İstanbul’u her yönüyle yaşamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

HALİÇ’İN KIYISINDAN DÜNYAYA UZANAN LEZZET YOLCULUĞU

Karma proje yapılanmasıyla sektörde fark yaratan Stayso The House Hotel’in restoranındaki tüm reçeteler Michelin yıldızlı şef Karim Khouani tarafından hazırlanıyor. Misafirlerini Haliç’in kıyısından dünyaya uzanan bir lezzet yolculuğuna çıkaran otel, onlara tüm kaygılardan uzak, %100 güvenli, virüssüz bir seyahat deneyimi yaşatıyor.

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