Su ararken gaz buldular

Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, şunları söyledi:



"Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130'a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş. Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz. Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış" dedi.