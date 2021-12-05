Su diye çamaşır suyu içti, hayati tehlikesi sürüyor

Bursa'da eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen, Suriye uyruklu Muhammed Faddawi hastanelik oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Faddawi'nin hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

Haberler - DHA 05.12.2021 - 15:17 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 15:23

Su diye çamaşır suyu içti, hayati tehlikesi sürüyor

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'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 26 yaşındaki Muhammed Faddawi, eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içince hastanelik oldu. 

Faddawi'nin Ayşe Faddawi, evinde temizlik yaparken çamaşır suyunu su bardağına doldurup masanın üzerine bıraktı.

Bardaktaki çamaşır suyunu, su zannederek içen Muhammed Faddawi bir anda fenalaştı.

Eşinin haber vermesi üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi. 

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Faddawi'nin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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