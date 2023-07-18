Su kuyusuna giren kardeşler hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Kırkaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert (54) ile ağabeyi Mustafa Sert (61), çalışmak için kendilerine ait tarlaya gitti.



Mustafa Sert, su motorunu çalıştırmak için yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi.

Ağabeyinin bir süre dışarı çıkmaması üzerine Ali Sert de su kuyusuna indi.

