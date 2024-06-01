Su vanalarını kapattılar: İlçe susuz bırakıldı

Karabük’ün Yenice ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler su vanalarını kapatarak ilçeyi susuz bıraktı.

Su vanalarını kapattılar: İlçe susuz bırakıldı

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, su vanalarını kapatanlara ateş püskürdü. Başkan Karakaş, "Ant olsun pes ettiremeyeceksiniz. Ant olsun yüce yargı önünde hesap vereceksiniz" dedi.

İlçe Emniyet Amirliğinin olayla ilgili çalışma başlattığını ifade eden Karakaş, "İlçemizdeki su depolarının vanalarını kasten kapatan, kimliği belirlenmeye çalışan kişi ya da kişiler halkımızın susuz kalmasına sebep oldu. Olaya polis ekipleri el koydu ve bu şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmaya başladı. Gözü kararmış bu şahsiyet yoksunu zavallıları ve sahiplerini yüce Allah'ımıza havale ediyoruz" diye konuştu.

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