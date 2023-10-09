Suça sürüklenen çocukların oranında artış

SUÇLARIN 3'TE 2'Sİ YARALAMA, HIRSIZLIK, UYUŞTURUCU



Çocuklara isnat edilen suçların 3'te 2'sini yaralama, hırsızlık ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak oluşturdu.



Verilere göre; suça sürüklenen çocukların karıştığı olay sayısı, 2014'ten 2023'e kadar 117 bin 486'dan 206 bin 853'e yükseldi. Yaralama olayına karışan çocuk sayısı, 2014'te 45 bin 211, 2022'de 78 bin 268 oldu. Suça sürüklenen çocukların hırsızlık olayı da 9 yılda yüzde 70 yükselişle 30 bin 498'den 52 bin 84'e yükseldi.



Hırsızlık suçu isnat edilen çocukların sayısı, 2014'te 30 bin 498, 2015'te 36 bin 942, 2016'da 44 bin 260, 2017'de 42 bin 532, 2018'de 43 bin 596, 2019'da 43 bin 102, 2020'de 34 bin 809, 2021'de 36 bin 134, 2022'de 52 bin 84 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl 6 bin 867 kız, 45 bin 217 erkek çocuk, hırsızlık olayına karıştı.



UYUŞTURUCUDA 9 YILIN EN FAZLASI



Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak olayına karışan çocuk sayısı 2014'te 8 bin 855, 2015'te 7 bin 624, 2016'da 9 bin 19, 2017'de 9 bin 30, 2018'de 8 bin 294, 2019'da 7 bin 656, 2020'de 5 bin 718, 2021'de 6 bin 748, 2022'de 9 bin 304 olarak kayıtlara geçti.



Uyuşturucu madde kullanımı ile alım ve satımına yönelik suç isnat edilen çocukların karıştığı olaylar, geçen yıl en yüksek sayıya ulaştı.

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