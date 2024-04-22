Suçüstü yakalanan hırsız ve polis evde mahsur kaldı: İtfaiye merdiveniyle kurtarıldılar

EV SAHİBİNE ULAŞAMAYINCA 2. KATTA MAHSUR KALDILAR



Evin kapısından çıkmak için ev sahibine ulaşmaya çalışan polis ekipleri ev sahibine ulaşamayınca hırsızla birlikte evde mahsur kaldı. Uzun uğraşlara rağmen ev sahibine ulaşamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evin balkonuna itfaiye aracındaki merdiveni uzattı. Yakaladıkları hırsızla birlikte evde mahsur kalan polis ekipleri itfaiye merdiveninin kafesiyle aşağıya indirildi.

Hırsız, polis aracına bindirilerek Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü. Rıdvan B. isimli hırsızın burada yapılan sorgulamasında 12 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı ve yakalama kararı olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.