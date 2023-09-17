Şükrü Karatepe kimdir? Eski Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Şükrü Karatepe, ilk ve orta öğrenimini doğduğu şehir Kayseri'de tamamladı. 1973'te Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre serbest avukatlık ve iş müfettişliği yaptı.



İngiltere'de dil öğrenimi gördü. 1978'de Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim görevlisi atandı. 1983'te Siyaset Bilimi Doktoru, 1989'da Anayasa Doçenti oldu.



1994'te Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye'nin anayasa, siyaset, şehirleşme ve yönetim sorunları üzerine onlarca makalesi yayımlandı.

2011'de Profesör olan Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yaptı.



Karatepe, evli ve üç çocuk babasıdır.