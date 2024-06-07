Sulama kanalına giren genç kayboldu! 5 saat sonra cesedi bulundu

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Gözlühüyük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, su kanalı yanında bulunan tarlada yakınlarıyla beraber çalışan 17 yaşındaki Semur Hamudi, serinlemek için kanala girdi. Kısa sürede gözden kaybolan Semur Hamudi'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU CENZA BULUNDU



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kanalda kaybolan Semur Hamidi'nin cansız bedeni, AFAD, jandarma ve sualtı arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarıldı.

Cenaze, olay yerinden tamamlanan işlemlerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.